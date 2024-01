Toso Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Aktie von Toso zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 529,36 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 531 JPY liegt und somit einen minimalen Abstand von +0,31 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 532,18 JPY, was einer Differenz von -0,22 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Toso gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Entwicklungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Toso-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 33,33 und der RSI25 für 25 Tage bei 48,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Neutral" führt.