Toso Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen Toso überwiegend neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Um festzustellen, ob Toso aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 39,13 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 44,78 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toso bei 529,46 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 535 JPY notiert. Dies führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamtbewertung für die Toso.