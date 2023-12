Toshiba TecADR Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie von Toshiba Tec wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 411,94 bewertet, was 885 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte", die ein KGV von 41,82 haben. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Toshiba Tec von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in den letzten Wochen ergab überwiegend positive Themen rund um den Wert. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Vergleich zum langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toshiba Tec bei 3655,47 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 2679 JPY gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,71 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3077,26 JPY, was einen Abstand von -12,94 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für Toshiba Tec.