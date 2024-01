Toshiba TecADR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toshiba Tec bei 411, was bedeutet, dass die Börse 411,94 Euro für jeden Euro Gewinn von Toshiba Tec zahlt. Dies liegt 894 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Computer & Peripheriegeräte", der derzeit bei 41 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Toshiba Tec war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Toshiba Tec liegt derzeit bei 1,42 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 2,71 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,3 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Toshiba Tec derzeit 3599,41 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2921 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt damit -18,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3003,22 JPY, wodurch die Aktie mit -2,74 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".