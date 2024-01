Toshiba TecADR Aktie: Bloß aufpassen!

Das japanische Unternehmen Toshiba Tec bietet seinen Aktionären eine Dividendenrendite von 1,42 %. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Unternehmen in der Branche Computer & Peripheriegeräte bedeutet dies eine geringere Rendite von 1,28 Prozentpunkten. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toshiba Tec bei 411,94 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ist dies eine deutliche Überbewertung. Das Branchen-KGV liegt bei 41,34, was einen Abstand von 896 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Toshiba Tec. Daher wird dem Unternehmen die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Toshiba Tec derzeit -5,35 % vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -21,18 %, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" führt.