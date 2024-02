Toshiba MachineADR Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Shibaura Machine-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 59,13 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Shibaura Machine-Aktie gemäß der RSI-Analyse.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shibaura Machine-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 3984,88 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3360 JPY liegt, was einem Unterschied von -15,68 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-4,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Shibaura Machine-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen rund um die Shibaura Machine-Aktie überwiegend positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Shibaura Machine-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.