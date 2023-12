Toshiba MachineADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Shibaura Machine: Aktienanalyse und Bewertung

Die Shibaura Machine Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen mit einer Dividende von 3,87% nur leicht höher bewertet. Die Differenz zu dem Branchendurchschnitt von 2,92% beträgt 0,95 Prozentpunkte, was eine neutrale Einstufung rechtfertigt.

Von fundamentaler Seite betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 4,62, was einem Abstand von 80% gegenüber dem Branchen-KGV von 22,79 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Shibaura Machine-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shibaura Machine-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis negativ bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3905,6 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3535 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,49% im Vergleich entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 3737,4 JPY und einer Abweichung von -5,42% ein negatives Rating auf. Somit wird Shibaura Machine auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich für die Shibaura Machine-Aktie daher eine neutrale bis negative Bewertung auf verschiedenen Ebenen, was Anlegern als Orientierung dienen kann.