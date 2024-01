Toshiba MachineADR Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Shibaura Machine-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3475 JPY einen Abstand von -11,42 Prozent zum GD200 (3922,93 JPY) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3640,8 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Shibaura Machine auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Shibaura Machine in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 4,62 und liegt somit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 23, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Shibaura Machine auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt, wobei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein langfristiges Bild über die Stimmungslage bieten. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Shibaura Machine-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.