Toshiba Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten zwei Wochen wurde Toshiba von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Industriebereich ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -3,02 Prozent, was 25,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Werte aus dem Bereich "Industriekonglomerate" beträgt 26,49 Prozent, und Toshiba liegt aktuell 29,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch Positives auf. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toshiba-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 4363,41 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4590 JPY liegt, was einem Unterschied von +5,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 4600,6 JPY, was einem ähnlichen Wert wie der letzte Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Toshiba-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Toshiba-Aktie. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 66,67, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.