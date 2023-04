Toshiba Aktie im Aufwind: Positiver Trend setzt sich fort

Die technische Analyse bietet verschiedene Methoden zur Einschätzung von Aktien. Eine dieser Methoden ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist. Der RSI betrachtet Kursbewegungen über einen gewissen Zeitraum und setzt sie in Relation zueinander. Im Falle von Toshiba betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI.

Der 7-Tage-RSI von Toshiba liegt aktuell bei 54,1 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für den kurzfristigen Trend. Auch beim Blick auf den 25-Tage-RSI (Wert: 67,02) bleibt die Bewertung neutral.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung von Toshiba in Zukunft gestaltet und welche Auswirkungen dies auf den RSI haben wird. Doch momentan lässt sich...