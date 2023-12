ToshibaPK Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25. Toshiba hat einen RSI-Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Toshiba in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Toshiba daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so ist Toshiba mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate (2,92 %) als niedriger einzustufen. Die Differenz von 2,92 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Toshiba aktuell bei 10.627.319.253,56 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4.590 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -100 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ist ein Niveau von 42.509.264.140,82 JPY zu verzeichnen, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamteinstufung als "Schlecht".