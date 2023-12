ToshibaPK Aktie: Interessante Aussichten?

Die Aktie von Toshiba wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV von 26,44 liegt um 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 22,14 im Segment "Industriekonglomerate". Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Toshiba derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,91 in der "Industriekonglomerate"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -2,91 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Toshiba in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen negative Diskussionen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Toshiba liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Toshiba-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.