ToshibaPK Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Dividendenrendite von Toshiba liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,91 liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Auch beim Vergleich der Aktienkurse schneidet Toshiba schlechter ab, mit einer Rendite von -3,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,08 Prozent. Dadurch erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Während die Aktie eine positive Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage erhält, wird sie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage neutral bewertet. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Toshiba, was zu einer positiven Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.