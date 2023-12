TortoiseEcofin Acquisition III Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tortoiseecofin Acquisition Iii liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,55, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Stimmungsbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die Aktie von Tortoiseecofin Acquisition Iii von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft.

In der technischen Analyse wird derzeit ein neutraler Trend festgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 10,41 USD, während der Aktienkurs bei 10,59 USD liegt. Dies entspricht ebenfalls einer neutralen Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 10,57 USD, was einer Abweichung von +0,19 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die technische Analyse des Wertes.