Tortilla Mexican Grill Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Tortilla Mexican Grill-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den Diskussionen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Tortilla Mexican Grill bei 50 GBP liegt, was einer Entfernung von -39,83 Prozent vom GD200 (83,1 GBP) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 57,96 GBP, was einen Abstand von -13,73 Prozent bedeutet. Somit wird auch hier der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tortilla Mexican Grill-Aktie kurzfristig als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf den RSI25 liegt die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Tortilla Mexican Grill-Aktie gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung, obwohl die Anleger-Stimmung, der technische Kurs und der RSI auf "Schlecht" oder "Neutral" zeigen.