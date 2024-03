Tortilla Mexican Grill Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Tortilla Mexican Grill-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert bei 64,73 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 56,5 GBP lag, was einem Unterschied von -12,71 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. In diesem Fall liegt der Wert bei 44,73 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +26,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. In Summe ergibt sich für die Tortilla Mexican Grill-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Tortilla Mexican Grill-Aktie besonders positiv diskutiert, was zu einer eindeutig positiven Einschätzung führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv, wodurch die Aktie aktuell eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tortilla Mexican Grill-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 26,58, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie nach RSI-Analyse.

Die Analysteneinschätzung für die Tortilla Mexican Grill-Aktie ist derzeit "Neutral", basierend auf den Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein ähnliches Bild, wodurch das Gesamturteil auf "Neutral" lautet. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.