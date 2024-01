Tortilla Mexican Grill Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tortilla Mexican Grill-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (71) als auch der 25-Tage-RSI (71,74) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tortilla Mexican Grill eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Tortilla Mexican Grill in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 79,43 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 45 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der Abstand zum GD50 und GD200 deutet darauf hin, dass die Aktie aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Tortilla Mexican Grill-Aktie.