New York und Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich der Integrationsstrategie und API-gesteuerten digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in The Forrester Wave™ als „Strong Performer" eingestuft wurde: API-Verwaltungslösungen, Q3 2022. Laut dem Forrester-Bericht ist „Torry Harris Integration Solutions eine gute Wahl für diejenigen, die API-Management von einem Service-Integrator suchen, der mit ihrem Unternehmen zusammenarbeiten kann, um neue digitale Geschäftsmodelle zu schaffen."Der Forrester Wave™ Bericht stellt fest:- „Torry Harris Integration Solutions ist ein Dienstleistungsintegrator mit einem API-Verwaltungsprodukt und professionellen Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf digitalen Geschäftsstrategien"- „...seine unterstützenden Dienstleistungen stechen hervor, einschließlich API-Geschäftsstrategie-Workshops, API-Governance und Programmeinrichtung, API-Produktmanagement-Workshops und API-Architekturprüfungen. Der Marktansatz konzentriert sich auf Käufer, die einen Partner für die Integration von Dienstleistungen benötigen."- referenzkunden nennen die Stabilität des Produkts, die Fähigkeit des Unternehmens, auf Veränderungen zu reagieren, und Partnerschaften zur Unterstützung der Kunden bei geschäftlichen Innovationen als HauptunterscheidungsmerkmaleShuba Sridhar, Vice President, Strategic Initiatives, Torry Harris, sagt: "Wir freuen uns über diese Forrester Wave Anerkennung, eine Bewertung von 5 von 5 für unsere unterstützenden Dienstleistungen, einschließlich API Business Strategy Workshops, API Governance und Programm-Setup, API Product Management Workshops und API Architecture Reviews. Eine echte Partnerschaft, die unseren Kunden hilft, vernetzte Partner-Ökosysteme aufzubauen."„Wir engagieren uns für den Aufbau sinnvoller digitaler Gemeinschaften, die die Einkommensmöglichkeiten für alle verbessern", fügt sie hinzu.Über Torry HarrisTorry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungs- und -Leistungen. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen für digitales Enablement, digitale Marktplatzdienste, API-Management über den gesamten Lebenszyklus, IoT und digitales Ökosystem-Enablement. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/torry-harris-integration-solutions/), Twitter (https://twitter.com/torryharris) und Facebook (https://www.facebook.com/TorryHarrisIntegrationSolutions/). Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.commarketing@thbs.comPressekontakt:Diganta Kumar Barooahmarketing@thbs.com+91-80-41827200Torry Harris Integration SolutionsOriginal-Content von: Torry Harris Business Solutions (THBS), übermittelt durch news aktuell