Torry Harris gewinnt Banking Tech Awards 2022 für die beste Open-Banking-Lösung International

New York und Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Banking Tech Awards, eine maßgeblich globale Preisverleihungsplattform für Erkenntnisse über den Einsatz von IT in Finanzdienstleistungen weltweit, hat die Gewinner der 23. jährlich stattfindenden Banking Tech Awards-Verleihung bekannt gegeben, die im Royal Lancaster Hotel in London abgehalten wurde. Torry Harris Integration Solutions (https://www.torryharris.com/) (THIS) erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Open-Banking-Lösung – International (2022)" für sein Marktplatz-Banking-Produkt Concierge Bank™ (https://www.torryharris.com/products/open-banking-solution-concierge-bank).Mithilfe von Concierge Bank™, einer Open-Banking-Lösung, können Banken auf der ganzen Welt ihren Kunden innovative neue Produkte über eine offene API-gesteuerte Marktplatzlösung und eine einfache Benutzeroberfläche anbieten. Es weitet die Angebote von Banken auf Mobile-Banking-Kunden aus, indem ein digitaler Marktplatz innerhalb einer übersichtlichen, direkten Banking-App verknüpft wird.Seit ihrer Einführung ermöglicht die Open-Banking-Lösung Concierge Bank™ Banken Folgendes:- Kunden einen ganzheitlichen Überblick über ihre aktuellen Finanzen bieten- Fähigkeiten mit einem Ökosystem von Anbietern und Verbrauchern innerhalb der Marktplatzkomponente bündeln- Mehr Fokus auf den Vertrieb durch Dritte legen- Eine größere Preistransparenz und ein besseres Benutzererlebnis bieten- Den Wechsel von einem produktorientierten Modell beschleunigen- Kunden eine einzige Schnittstelle für den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen von verschiedenen Akteuren bietenShuba Sridhar, VP – Strategic Initiatives bei Torry Harris, erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung für unsere Bemühungen um die Demokratisierung der Digitalisierung durch API-gesteuerte automatisierte Integrationslösungen für unsere Kunden. Concierge Bank™ ist eine einzigartige Marktplatz-Banking-Lösung mit einer Vielzahl von anpassbaren Funktionen, die in die mobile App integriert sind. Als API-fähige Lösung ermöglicht sie es Kunden, ihre vorhandene mobile App oder Website zu nutzen und alle Marktplatzfunktionen in ihr aktuelles Kundenerlebnis zu integrieren."Informationen zu Torry HarrisTorry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Unternehmens-, Technologie- und IT-Beratungs- sowie Bereitstellungsleistungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen für digitales Enablement, digitale Marktplatzleistungen, API-Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg, IoT und Enablement für das digitale Ökosystem. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey (USA) und Entwicklungszentren in Bangalore in Indien. Weitere Niederlassungen befinden sich in Bristol (Vereinigtes Königreich), Slough (Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland) und Paris (Frankreich). Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/torry-harris-integration-solutions/), Twitter (https://twitter.com/torryharris) und Facebook (https://www.facebook.com/TorryHarrisIntegrationSolutions/). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.torryharris.comKontakt:Diganta Kumar Barooah,marketing@thbs.com,+91-80-41827200,Torry Harris, Business SolutionsView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/torry-harris-gewinnt-banking-tech-awards-2022-fur-die-beste-open-banking-losung-international-301707947.htmlOriginal-Content von: Torry Harris Business Solutions (THBS), übermittelt durch news aktuell