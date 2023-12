Torrid Holdings Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger vermerkten. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen haben sich Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Torrid unterhalten. Basierend auf diesem Feedback bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Einschätzung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Torrid steht bei 35,87 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 26,55 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Torrid als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 2 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht vor. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Torrid. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,83 USD, was einer Erwartung von 1,54 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 4,76 USD beträgt. Daher vergeben die Analysten eine Bewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung zu Torrid zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen, was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Torrid bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.