Torrid Holdings Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analysteneinschätzung für die Torrid-Aktie wird als "Neutral" bewertet, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Die vorliegenden Bewertungen bestehen aus 2 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4,83 USD, was einer möglichen Performance von -17,8 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 5,88 USD liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Torrid liegt bei 53,17 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 35,92 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Torrid-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Torrid-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Torrid zeigt eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung für Torrid. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.