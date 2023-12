Torrid Holdings Aktie: Das ist die Höhe!

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass die Torrid-Aktie laut des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,87 USD, was einer positiven Abweichung von +72,13 Prozent zum Kurs der Aktie (4,94 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,3 USD zeigt eine Abweichung von +49,7 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Gut".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Torrid festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Torrid-Aktie liegt aktuell bei "Neutral". Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 4,83 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -2,16 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass die Torrid-Aktie in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen auf sich zieht. Die Diskussionen der vergangenen Tage konzentrierten sich ebenfalls hauptsächlich auf positive Themen rund um Torrid, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.