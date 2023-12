Torrid Holdings Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung der Anleger rund um die Torrid-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Sentimentsbarometer bewertet Torrid insgesamt als "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Torrid-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 4,83 USD angesiedelt, was einer negativen Performance von -10,16 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung ist somit "Neutral".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten bei der Diskussion in sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Torrid daher in dieser Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Dynamik eines Aktienkurses und weist für Torrid eine "Neutral"-Einstufung auf. Der RSI25 beläuft sich auf 25,06, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Torrid-Aktie.