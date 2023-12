Torrent Capital Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Derzeit wird Torrent Capital als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche werden nur 92 Prozent dessen gezahlt. In der "Kapitalmärkte"-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 81, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Torrent Capital mit einer Rendite von 7,14 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,28 Prozent erzielt, und auch hier liegt Torrent Capital mit 1,87 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Torrent Capital bei 0,69 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 0,64 CAD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,25 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,72 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -11,11 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Torrent Capital daher die Gesamtnote "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Torrent Capital-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Torrent Capital jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Torrent Capital-Analyse.

