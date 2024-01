Torrent Capital Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Torrent Capital verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,14 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 8,89 Prozent, was bedeutet, dass Torrent Capital in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -1,75 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,16 Prozent, wobei Torrent Capital um 3,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) von Torrent Capital zeigt sich eine schlechte Bewertung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen mit einer Ausprägung von 100 auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Torrent Capital bei 0,69 CAD, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,6 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,04 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,71 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -15,49 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält Torrent Capital insgesamt die Gesamtbewertung "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet wird Torrent Capital im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet angesehen. Die Aktie weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,12 auf, was einem Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 86,76 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.