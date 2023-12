Torq Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie des Unternehmens Torq wird in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt Torq mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 % im Bereich Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) verwendet. Der RSI für Torq liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 56,52, was ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz normal war und kaum Veränderungen in der Stimmung zu verzeichnen sind. Daher erhält Torq in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Torq in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -63,43 % erzielt, was mehr als 52 % unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -11,49 %, wobei Torq auch hier mit 51,95 % darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Torq in verschiedenen Bereichen.