Torq Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Torq-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Torq-Aktie eine Performance von -63,43 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -53,05 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Torq-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Torq-Aktie liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei 50 bzw. 55,56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Torq-Aktie unter dem aktuellen Schlusskurs liegen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Torq-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Performance im Branchenvergleich, des RSI und der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.