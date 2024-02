Torq Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten zwei Wochen wurde Torq von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dadurch ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut". Die Dividendenrendite von Torq liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,34 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,19 CAD eine Abweichung von -44,12 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,21 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung mit "Schlecht". Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Somit erhält Torq auch auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.