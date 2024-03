Torq Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Torq keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Torq derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,32 CAD, während der Aktienkurs bei 0,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -43,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,2 CAD führt zu einer Abweichung von -10 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Torq bei -70 Prozent, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt Torq mit 48,82 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividende von Torq liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau bei 3,58 %. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung und einem "Schlecht"-Rating aufgrund einer Differenz von 3,58 Prozentpunkten.