Torq Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Torq haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Sowohl die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als auch die technische Analyse deuten auf eine negative Entwicklung hin. Die Aktie erhält daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Torq-Aktie der letzten 200 Handelstage weichen um -43,59 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -12 Prozent ein schlechtes Rating. Somit wird die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Torq diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen, an einem Tag jedoch die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Torq liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die Analyse ein eher negatives Bild für die Torq-Aktie, sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch in der technischen und finanziellen Bewertung.