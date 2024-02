Toronto Dominion Bank Pref E Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Toronto-Dominion Bank hat in den letzten Tagen eine neutrale Kursentwicklung verzeichnet, so die technische Analyse. Mit einem aktuellen Kurs von 80,87 CAD liegt der Wert 1,32 Prozent unter dem GD200 von 81,95 CAD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 82,25 CAD, was einem Abstand von -1,68 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Werte wird der aktuelle Kurs als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Toronto-Dominion Bank. Von insgesamt elf Tagen waren acht positiv, drei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer guten Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Toronto-Dominion Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,23 Prozent verzeichnete, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt um 8,91 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -5,68 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite der Toronto-Dominion Bank um 1,32 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Toronto-Dominion Bank ebenfalls als neutral ein. Mit einem RSI7-Wert von 37,18 und einem RSI25-Wert von 48,72 wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Toronto-Dominion Bank aktuell neutral bewertet wird, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung und des Branchenvergleichs.