Forbo Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Forbo-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1187,84 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 1054 CHF liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -11,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einem Unterschied von +3,4 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende bietet die Forbo-Aktie eine Rendite von 2,11 %, was 0,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Forbo-Aktie zeigen keine signifikanten Veränderungen. Weder in Bezug auf das Stimmungsbild noch auf die Stärke der Diskussion gab es auffällige Entwicklungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch war das Interesse an Forbo in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.