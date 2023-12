Toronto Dominion Bank Pref E Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Toronto-Dominion Bank-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf der Auswertung des Sentiments und des Buzz im Markt. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, und auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu diesem neutralen Rating geführt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Toronto-Dominion Bank bei 60,1 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 weist mit 49,55 auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Toronto-Dominion Bank insgesamt 12 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Die aktuellen Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", da die Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 12,03 Prozent ergibt.

Im Branchenvergleich hat die Toronto-Dominion Bank in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,49 Prozent im Vergleich zu anderen Handelsbanken-Aktien gezeigt. Auch im Finanzsektor lag die Rendite 9,46 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird die Toronto-Dominion Bank-Aktie also mit einem neutralen bis guten Rating bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysen und Vergleichen.