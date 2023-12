Toronto Dominion Bank Pref E Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Toronto-Dominion Bank-Aktie wird derzeit von Anlegern in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. In den letzten zwei Wochen dominierten an drei Tagen positive Themen, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigten jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Verglichen mit anderen Handelsbanken wird die Toronto-Dominion Bank als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,08 liegt, was einem Abstand von 22 Prozent zum Branchen-KGV von 9,12 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Analysten bewerten die Toronto-Dominion Bank-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 9,56 Prozent, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Toronto-Dominion Bank-Aktie von 83 CAD als "Neutral" bewertet, da er sich um +1,5 Prozent vom GD200 (81,77 CAD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 81,33 CAD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.