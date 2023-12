Toronto Dominion Bank Pref D Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs der Toronto-dominion Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,37 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 5,11 Prozent, was bedeutet, dass die Toronto-dominion Bank im Branchenvergleich um -9,49 Prozent unterperformt hat. Der durchschnittliche Renditewert des "Finanzen"-Sektors lag bei 5,09 Prozent, wobei die Toronto-dominion Bank um 9,46 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Toronto-dominion Bank-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Toronto-dominion Bank liegt bei 60,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,55 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Toronto-dominion Bank veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sechs Signalen (4 Schlecht, 2 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toronto-dominion Bank-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.