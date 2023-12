Toronto Dominion Bank Pref D Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Toronto-dominion Bank hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 81,77 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 85,62 CAD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,71 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. In ähnlicher Weise beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 81,89 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,55 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten der Toronto-dominion Bank 8 mal ein "Gut"-Rating, 4 mal ein "Neutral"-Rating und 0 mal ein "Schlecht"-Rating vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung wird auch von den Analysten geteilt, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben. Die durchschnittliche Empfehlung für die Toronto-dominion Bank aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (4 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,79 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 91,44 CAD, was als positive Entwicklung eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zur Toronto-dominion Bank haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Toronto-dominion Bank daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank aktuell bei 4,88 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,38 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.