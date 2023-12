Toronto Dominion Bank Pref D Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Toronto-dominion Bank-Aktie hat in den letzten Wochen eine zunehmend negative Stimmung unter den Anlegern verzeichnet. Sowohl die Rate der Stimmungsänderung als auch die Intensität der Diskussionen deuten darauf hin, dass die Anleger zunehmend pessimistisch eingestellt sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen eher neutral über die Toronto-dominion Bank gesprochen haben. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an fünf Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten Tagen haben sich die Anleger hauptsächlich mit negativen Themen befasst. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Aktie eine leichte Abweichung von 1,5 Prozent vom GD200 auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50 liegt bei +2,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Toronto-dominion Bank-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet die Toronto-dominion Bank eine Rendite von 4,88 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,58 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse, dass die Toronto-dominion Bank-Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält.