Toronto Dominion Bank Pref D Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei der Toronto-dominion Bank deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien überwiegend negativ über das Unternehmen sprechen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber der Toronto-dominion Bank. Die Anzahl der positiven Tage überwiegt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Darüber hinaus haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält die Toronto-dominion Bank daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank-Aktie eine leichte Überbewertung auf, da sie mit 4,74 Prozent nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 4,3 Prozent liegt. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium vergeben.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 11,42 ist die Toronto-dominion Bank deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 9,9. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.