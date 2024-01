Toronto Dominion Bank Pref D Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Diskussionen rund um die Toronto-Dominion Bank auf den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert in den letzten Tagen angesprochen. Unsere Redaktion beurteilt das Unternehmen daher als "Gut", da insgesamt sieben positive Handelssignale ermittelt wurden, während keine negativen Signale zu verzeichnen waren.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Toronto-Dominion Bank als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 31,2, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 40,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

Die Dividendenrendite der Toronto-Dominion Bank liegt derzeit bei 4,74 Prozent und damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,29 Prozent. Die Differenz von +0,45 Prozent zur Branchenrendite führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Toronto-Dominion Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,23 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 15,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,9 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,69 Prozent, wobei die Toronto-Dominion Bank 7,46 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.