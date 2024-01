Toronto Dominion Bank Pref C-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Toronto-dominion Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,74 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,29 liegt. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Toronto-dominion Bank zeigen in den sozialen Medien derzeit überwiegend positive Meinungen. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt sieben Handelssignale ermittelt, wovon 7 als "Gut" und keines als "Schlecht" eingestuft wurden. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Toronto-dominion Bank als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,42 liegt sie 17 Prozent über dem Branchen-KGV von 9,73. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.