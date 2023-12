Toronto Dominion Bank Pref C-Anleger machen nicht mehr mit!

Derzeit wird die Toronto-dominion Bank-Aktie anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,08 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Aktie festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was insgesamt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Toronto-dominion Bank liegt derzeit bei 4,88 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen Wert von 27,57 für den RSI7 und 43,69 für den RSI25. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der Toronto-dominion Bank-Aktie basierend auf verschiedenen fundamentalen Kennzahlen, dem Sentiment und Buzz, der Dividendenpolitik sowie dem Relative Strength-Index.