Toronto Dominion Bank Pref C Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Toronto-Dominion Bank-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 83 CAD gehandelt, was einer Entfernung von +1,5 Prozent vom GD200 (81,77 CAD) entspricht. Dies signalisiert ein neutrales Chartmuster. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung über 50 Tage misst, liegt bei 81,33 CAD, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hinweist, da der Abstand +2,05 Prozent beträgt. Basierend auf diesen Werten wird der aktuelle Aktienkurs der Toronto-Dominion Bank insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Toronto-Dominion Bank mit 4,88 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,58 Prozent) auf. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie jedoch als "neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über die Toronto-Dominion Bank eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Analysten bewerten die Toronto-Dominion Bank-Aktie derzeit positiv mit 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch in den letzten Monat erhielt die Aktie überwiegend positive Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 90,94 CAD, was ein Aufwärtspotential von 9,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (83 CAD) bedeutet. Basierend auf diesen Analysen erhält die Toronto-Dominion Bank insgesamt eine "Gut"-Bewertung.