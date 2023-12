Toronto Dominion Bank Pref C Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Toronto-dominion Bank beträgt derzeit 9,31 und liegt damit um 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 8 für Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, was sich anhand von Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Dort wurden vorwiegend negative Meinungen zur Toronto-dominion Bank geäußert. Zudem haben sich in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen verbreitet. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet, obwohl sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Toronto-dominion Bank zeigt indes kaum Veränderungen, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Toronto-dominion Bank-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating versehen.