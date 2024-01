Toronto Dominion Bank Pref C Aktie: Was passiert jetzt?

Die Toronto-dominion Bank-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung das Rating "Gut". Von insgesamt 12 Bewertungen sind 8 positiv, 4 neutral und keine negativ. In den letzten Monaten gab es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 91,44 CAD, was eine potenzielle Performance von 13,17 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 80,8 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 3,23 Prozent erzielt, was jedoch 6,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Handelsbanken beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 15,13 Prozent, wobei die Toronto-dominion Bank um 11,9 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 11,42 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 9,73. Dies führt zu einer Überbewertung und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toronto-dominion Bank bei 82,01 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 80,8 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der Aktie liegt bei 82,95 CAD, was einem Abstand von -2,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.