Toronto Dominion Bank Pref C Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Toronto-dominion Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,23 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -11,9 Prozent darstellt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,69 Prozent, wobei die Toronto-dominion Bank um 7,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Bank ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet, wird die Toronto-dominion Bank als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,42 um 17 Prozent über dem Branchen-KGV von 9,73 liegt. Aus fundamentaler Sicht resultiert daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Toronto-dominion Bank als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 31,2 und einem RSI25-Wert von 40,45 erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Toronto-dominion Bank. Dies spiegelt sich in insgesamt sieben positiven Handelssignalen wider, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Toronto-dominion Bank bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.