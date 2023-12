Toronto Dominion Bank Pref C Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für die Toronto-dominion Bank liegt der RSI bei 60,1, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 49,55 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung als "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Toronto-dominion Bank insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Für den vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 3 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 90,81 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 12,03 Prozent, was die "Gut"-Empfehlung der Analysten bestätigt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie der Toronto-dominion Bank liegt bei 81,89 CAD, nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 81,06 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 81,03 CAD, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Toronto-dominion Bank auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie der Toronto-dominion Bank aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Das KGV liegt mit 9,31 insgesamt 7 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 8,72 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".