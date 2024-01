Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Diskussionen über Toronto-dominion Bank in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da in diesem Zeitraum sieben Handelssignale ermittelt wurden, die alle positiv waren. Die Anlegerstimmung wird dementsprechend als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Toronto-dominion Bank mit 4,74 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,29 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie der Toronto-dominion Bank Werte von 31,2 (RSI7) und 40,45 (RSI25), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt im Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 81,95 CAD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 82,65 CAD liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Toronto-dominion Bank basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.