Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Toronto-dominion Bank-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 78, was auf eine Überkaufung des Wertpapiers hindeutet. Für die letzten 25 Handelstage hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was auf eine insgesamt schlechte Stimmung rund um die Aktie hindeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Toronto-dominion Bank-Aktie einen Wert von 11,42 auf, was deutlich teurer ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken". Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie überbewertet ist.

Die langfristige Meinung der Analysten fällt hingegen positiv aus, mit insgesamt 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch die kurzfristige Betrachtung zeigt mehrheitlich positive Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 91,44 CAD, was eine potenzielle Performance von 13,17 Prozent bedeutet.

Insgesamt ergibt sich aus all diesen Analysen und Einschätzungen eine Gesamtbewertung der Toronto-dominion Bank-Aktie als "Gut".