Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs der Toronto-Dominion Bank verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 1,04 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Handelsbanken-Branche lag die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 12,85 Prozent, während die Toronto-Dominion Bank mit 11,82 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,08 Euro für jeden Euro Gewinn der Toronto-Dominion Bank zahlt. Dies ist 17 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 9. Aufgrund des überbewerteten KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie der Toronto-Dominion Bank als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Toronto-Dominion Bank-Aktie beträgt 27,57, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 43,69 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Toronto-Dominion Bank ist insgesamt besonders negativ in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 0 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf dieser Bewertungsstufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.