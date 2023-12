Toronto Dominion Bank Pref B Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Toronto-Dominion Bank-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Im Laufe der letzten zwölf Monate gab es 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 90,94 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 9,56 Prozent vom letzten Schlusskurs von 83 CAD bedeutet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Toronto-Dominion Bank mit 83 CAD +1,5 Prozent vom GD200 (81,77 CAD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen anzeigt, liegt bei 81,33 CAD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +2,05 Prozent beträgt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Toronto-Dominion Bank eine Rendite von 1,04 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Toronto-Dominion Bank mit 5,35 Prozent deutlich darunter. Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toronto-Dominion Bank-Aktie eine gemischte Bewertung aufgrund der verschiedenen Analysen.

